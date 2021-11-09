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ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم من أجل هالاند ومبابي

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 08:25

ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم من أجل هالاند ومبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يستهدف إحداث تغييرات في صفوفه خلال الموسم الكروي القادم، وذلك من خلال ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ونجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

وحسب ما نقلته صحيفة "آس"، فإن ريال مدريد لم يعد بالقوة الاقتصادية التي كان عليها من قبل، لذا فإن التعاقد مع مبابي وهالاند، يتطلب رحيل العديد من اللاعبين البارزين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، مجبر على التخلي عن اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، بالإضافة إلى العناصر المهمشة داخل الفريق.

وكشفت أن قائمة الضحايا هذا الموسم، تضم السداسي إيسكو ومارسيلو وإيدين هازارد وغاريث بيل ولوكا يوفيتش وخيسوس فاييخو.

وذكرت أن رحيل هؤلاء سيوفر 108 ملايين يورو في قائمة الرواتب، بالإضافة إلى الأموال التي يمكن الحصول عليها مقابل بيع اللاعبين أصحاب العقود المستمرة.

وقالت "آس" إن فترات الانتقالات المقبلة في ريال مدريد ستكون ساخنة، ومن المتوقع أن ينتقل معظم ضحايا الميرنغي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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