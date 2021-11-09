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كريستيانو سيرحل عن اليونايتد في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 16:44

كريستيانو سيرحل عن اليونايتد في حالة واحدة!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن حالة واحدة قد تدفع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للرحيل عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعاد كريستيانو (36 عاما) إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن تراجع نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم، قد يدفع رونالدو للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم، وخصوصًا على الصعيد المحلي، حيث ابتعد الفريق مبكرًا عن سباق المنافسة على لقب البريمييرليغ.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة عدم تأهل مانشستر يونايتد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد يفكر رونالدو في الرحيل عن أولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو لديه رغبة لا تشبع في الألقاب، الفردية والجماعية، ولن يكون سعيدًا في فريق لا تكون توقعاته وقدراته على المستوى المأمول.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث غادر في صيف 2009 صوب ريال مدريد، ومنه إلى يوفنتوس عام 2018، قبل العودة إلى أولد ترافورد في صيف 2021.

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#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو
#الدوري الإنجليزي

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