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لماذا وبخ تشافي لاعبي برشلونة؟

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 22:30

لماذا وبخ تشافي لاعبي برشلونة؟
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

التقى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، بلاعبي فريقه وتحدث معهم في التدريب الأول بعد وصوله قادما من السد القطري.

وذكر تشافي للاعبين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" أنه "عليكم أن تؤمنوا بأنفسكم، وتبذلون الكثير من الجهد. لا يمكن تكرار شيء مثل الذي حدث أمام سيلتا فيغو".

وأضاف "عليكم أن تكونوا دائمًا في حالة تأهب. لا يمكن أن تتقدم في الشوط الأول 3-0 وينتهي بنا الأمر إلى التعادل"، وذلك في إشارة إلى مواجهة سيلتا فيغو في الجولة الأخيرة من الليغا.

وشدد تشافي على أن اللاعبين يجب أن يعتقدوا أن التواجد في برشلونة مصدر فخر لهم، وأن هذا الفريق يجب أن ينافس دائمًا على الألقاب.

وتحدث تشافي مع اللاعبين لوضع أسس القواعد التي ستحكم غرفة الملابس، حيث يجب أن يركز الجميع بشكل أساسي على الامتثال الصارم للجداول، وأن يكون هناك تعايش أفضل بين اللاعبين لتكوين فريق، حيث سيتناولون الإفطار والغذاء معًا.

وطلب تشافي من لاعبي برشلونة، أن يعيشوا حياة لاعبي كرة القدم المحترفين، والذين يحترمون الجداول الزمنية ويتجنبون الأنشطة غير المناسبة.

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#برشلونة
#تشافي هيرنانديز
#الدوري الإسباني

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