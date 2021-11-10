ريال مدريد بصدد خطوة جديدة لضم بوغبا

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يدفع ريال مدريد الإسباني إلى تغيير خطته لضم النجم الفرنسي، بول بوغبا.

وغاب بوغبا عن مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي في البريمييرليغ، حيث عانى من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده في اليومين الماضيين قد تبعده لمدة تصل إلى شهرين.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يفكر في بيع بوغبا في كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سئم النادي من تراجع مستوى اللاعب وإصاباته، إضافة إلى رغبته في عدم تجديد عقده.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد يعتبر أحد الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بوغبا، لكنه كان ينتظر انتهاء عقده بنهاية الموسم، وضمه بشكل مجاني.

ومع ذلك، قد يلجأ ريال مدريد لتغيير خطته في ضم بوغبا، ومحاولة ضمه في كانون الثاني/ يناير المقبل، بدلًا من الانتظار لنهاية الموسم، خوفًا من تقدم أحد الأندية المهتمة به بعرض مميز له في الميركاتو الشتوي.

وارتبط اسم بوغبا بالانتقال لناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان، بخلاف ريال مدريد، حيث تعتبر الأندية الثلاثة الأكثر اهتمامًا بلاعب الوسط الفرنسي.

وطالما كان بوغبا حلمًا لريال مدريد، وتحديدًا لمدربه السابق زين الدين زيدان، الذي طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، أكثر من مرة محاولة ضم لاعب اليونايتد.