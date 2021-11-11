ليفربول يحدد بديلا لمحمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي وضع خطة مبكرة تحسبا لرحيل نجمه المصري، محمد صلاح.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يصل "الريدز" إلى اتفاق حتى الآن مع اللاعب بشأن التجديد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، كي يكون بديلًا لمحمد صلاح.

وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع ليفربول، الحصول على توقيعه مجانًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول اتصل بالفعل بممثلي ديمبلي، وأبلغهم بأن الريدز مهتم بالحصول على توقيع اللاعب.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يخطط لخفض الراتب الثابت لديمبلي في العقد الجديد، بسبب كثرة إصابات اللاعب، وربط الأموال التي سيحصل عليها بعدد مشاركاته في المباريات.