  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يحدد بديلا لمحمد صلاح

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 00:21

ليفربول يحدد بديلا لمحمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي وضع خطة مبكرة تحسبا لرحيل نجمه المصري، محمد صلاح.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يصل "الريدز" إلى اتفاق حتى الآن مع اللاعب بشأن التجديد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، كي يكون بديلًا لمحمد صلاح.

وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع ليفربول، الحصول على توقيعه مجانًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول اتصل بالفعل بممثلي ديمبلي، وأبلغهم بأن الريدز مهتم بالحصول على توقيع اللاعب.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يخطط لخفض الراتب الثابت لديمبلي في العقد الجديد، بسبب كثرة إصابات اللاعب، وربط الأموال التي سيحصل عليها بعدد مشاركاته في المباريات.

بودكاست عرب 48

#ليفربول
#محمد صلاح
#عثمان ديمبلي
#برشلونة

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يسعى لضم نجم أتلتيكو مدريد
برشلونة يسعى لضم نجم أتلتيكو مدريد

2021-11-11

يوفنتوس يسعى لحسم صفقة من الدوري الألماني
يوفنتوس يسعى لحسم صفقة من الدوري الألماني

2021-11-10

ريال مدريد بصدد خطوة جديدة لضم بوغبا
ريال مدريد بصدد خطوة جديدة لضم بوغبا

2021-11-10

الأكثر قراءة

"وكيل سري" يوقع بتجار أسلحة في المجتمع العربي

2021-11-09
إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت

إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت "رواية جزئية"

2021-11-09
تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها

تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها "الريبة" بين واشنطن وتل أبيب

2021-11-09
إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

2021-11-09
غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

2021-11-09