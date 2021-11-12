  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

البرازيل تفوز وتضمن تأهلها إلى مونديال قطر

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 09:00

البرازيل تفوز وتضمن تأهلها إلى مونديال قطر
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حصد منتخب البرازيل بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس العالم "مونديال 2022" في قطر بعد الفوز عليه نظيره منتخب كولومبيا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب البرازيلي اللاعب، لوكاس باكيتا، عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرازيل رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يتصدر ترتيب اللائحة، في حين تجمد رصيد منتخب كولومبيا عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.

وعززت البرازيل رقمها القياسي في أمريكا الجنوبية بتحقيق الفوز 11 على التوالي على أرضها في التصفيات.

كما حققت البرازيل رقما قياسيا آخر بعدم اهتزاز شباكها على أرضها في 10 مرات متتالية.

ويخوض المنتخب البرازيلي النهائيات للمرة الـ22 على التوالي من بين 22 نسخة للمونديال منذ بداية إقامة البطولة في 1930.

ويستحوذ المنتخب البرازيلي أيضا على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم حيث توج باللقب 5 مرات سابقة.

بودكاست عرب 48

#منتخب البرازيل
#السامبا
#منتخب كولومبيا
#مونديال قطر
#كأس العالم
#مونديال 2022

البرازيل تفوز وتضمن تأهلها إلى مونديال قطر

البرازيل تفوز وتضمن تأهلها إلى مونديال قطر

البرازيل تفوز وتضمن تأهلها إلى مونديال قطر

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

5 وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو
5 وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو

2021-11-12

تصفيات مونديال 2022: الإمارات تسقط في كوريا الجنوبية وإيران تحبط مفاجأة لبنانية
تصفيات مونديال 2022: الإمارات تسقط في كوريا الجنوبية وإيران تحبط مفاجأة لبنانية

2021-11-11

أستون فيلا يعلن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا
أستون فيلا يعلن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا

2021-11-11

الأكثر قراءة

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

2021-11-11
تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

2021-11-11
إيران تهدد بتدمير

إيران تهدد بتدمير "الكيان الصهيوني": مناورة بحرية لإسرائيل وحليفتيها الخليجيتين

2021-11-11
توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

2021-11-11
إسرائيل تستغل إدانة رشماوي لتبرير مزاعمها ضد المنظمات الفلسطينية الست

إسرائيل تستغل إدانة رشماوي لتبرير مزاعمها ضد المنظمات الفلسطينية الست

2021-11-11