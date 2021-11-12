البرازيل تفوز وتضمن تأهلها إلى مونديال قطر

حصد منتخب البرازيل بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس العالم "مونديال 2022" في قطر بعد الفوز عليه نظيره منتخب كولومبيا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب البرازيلي اللاعب، لوكاس باكيتا، عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرازيل رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يتصدر ترتيب اللائحة، في حين تجمد رصيد منتخب كولومبيا عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.

وعززت البرازيل رقمها القياسي في أمريكا الجنوبية بتحقيق الفوز 11 على التوالي على أرضها في التصفيات.

كما حققت البرازيل رقما قياسيا آخر بعدم اهتزاز شباكها على أرضها في 10 مرات متتالية.

ويخوض المنتخب البرازيلي النهائيات للمرة الـ22 على التوالي من بين 22 نسخة للمونديال منذ بداية إقامة البطولة في 1930.

ويستحوذ المنتخب البرازيلي أيضا على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم حيث توج باللقب 5 مرات سابقة.