يوفنتوس يحدد سعر الاستغناء عن نجمه في الشتاء

أفادت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي حددت سعرا مقابل الاستغناء عن أحد نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن عقد اللاعب الفرنسي، أدريان رابيو، ينتهي في صيف 2023، ولا ينوي اليوفي الإبقاء عليه.

وأضاف "مسؤولو يوفنتوس يدركون أن رابيو لديه قدرات كبيرة غير مستغلة، لكنه حصل على فرصة لمدة عامين ونصف دون أن يتألق".

وأشار إلى أن يوفنتوس يفضل التخلص من رابيو في الميركاتو الشتوي المقبل، لا سيما أن اللاعب الفرنسي يحصل على راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح أن يوفنتوس ينوي التخلي عن رابيو، إذا حصل على عرض يتراوح بين 10 و15 مليون يورو فقط.

وتابع "نيوكاسل يونايتد يخطط للرهان على رابيو، وأجرى اتصالات أولية مع والدته".

وختم "كالتشيو ميركاتو": "بعض التقارير تزعم أن ممثلي رابيو يحاولون إقناع كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) بضم اللاعب، رغم عدم اهتمام الميرنغي به".