برشلونة يرحب بعودة لاعبه من سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى استعداده لاستعادة أحد لاعبيه السابقين من باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب نهاية الموسم الجاري.

ورحب برشلونة في عودة اللاعب الهولندي، تشافي سيمونز، الذي يلعب حاليا بألوان باريس سان جيرمان، في ظل اقترابه من الرحيل عن فريقه الحالي.

ورحل سيمونز (18 عامًا) عن برشلونة، في صيف 2019، وانضم لصفوف باريس سان جيرمان، بعقد يستمر حتى حزيران/ يونيو 2022.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن برشلونة يرحب بعودة سيمونز إلى كامب نو، لتدعيم وسط الفريق، خاصة وأنه لا يحظى بفرص حقيقية للمشاركة مع سان جيرمان.

وأضاف التقرير، أن اللاعب نفسه يريد العودة لبرشلونة، واللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز، الذي يرحب بدوره بضم اللاعب الشاب لصفوف فريقه.

ولم يناقش سان جيرمان حتى الآن ملف تجديد عقد سيمونز، وهو ما يقربه من الرحيل بنهاية هذا الموسم.

ولفت التقرير إلى أن مينو رايولا، وكيل سيمونز، طرح فكرة عوة اللاعب على خوان لابورتا، رئيس البارسا، في نيسان/ أبريل الماضي، خلال الحديث عن إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وسيكون اسم سيمونز على طاولة برشلونة، لكن لن يتم التفاوض معه حتى مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سيحق له وقتها التوقيع لأي ناد.