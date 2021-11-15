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بوسكيتس بعد التأهل للمونديال: مباراة السويد كانت حياة أو موت

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 09:21

بوسكيتس بعد التأهل للمونديال: مباراة السويد كانت حياة أو موت
النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى قائد منتخب إسبانيا، سيرجيو بوسكيتس، سعادته بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم "مونديال 2022" بعد الفوز على السويد بهدف مقابل لا شيء للأخير.

وذكر بوسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كل شيء سار بشكل رائع، ولم يقل أحد إن السويد خصم سهل، بل أغلقوا كل شيء بشكل جيد للغاية، وسيطرنا على المباراة، وسجلنا الهدف، وسعيد جدًا بالتواجد في كأس العالم".

وأضاف "كنا نعلم أنها مباراة حياة أو موت، وأردنا أن نكون في كأس العالم، ونستحق المزيد في هذه المجموعة، وفي النهاية النتائج والأهداف هي التي تحسم الأمور".

وتابع "نحن نعلم أننا مجموعة كبيرة، ونعمل بجد ولكن في بعض الأحيان لم تساعدنا النتائج، ولا مجال للاسترخاء ونريد الكثير".

وأتم "سعيد جدًا بفرحة إنريكي بالتأهل، لأننا قطعنا طريقا طويلا وأردنا الاحتفال بالتأهل في أرضنا، وحين تنتهي المباراة تنفجر كل المشاعر".

ونجح ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا في قتل المباراة بتسجيله لهدف في الدقيقة 86، ومنح العبور المباشر لإسبانيا للمونديال.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد السويد عند 15 نقطة في الوصافة لتلعب الملحق الأوروبي.

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#سيرجيو بوسكيتس
#إسبانيا
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#مونديال 2022
#مونديال قطر

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