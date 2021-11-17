الأرجنتين تلحق بالبرازيل إلى مونديال قطر

افترق منتخبا الأرجنتين والبرازيل بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما دون أهداف، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر.

ورغم التعادل، تأهل منتخب التانغو إلى نهائيات كأس العالم، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وكان المنتخب البرازيلي قد ضمن، في وقت سابق، بطاقة تأهله لمونديال قطر، علمًا أنه يتصدر ترتيب اللائحة برصيد 35 نقطة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

وبالتعادل الذي تحقق في سان خوان، حافظت الأرجنتين على سجلها خاليا من الهزيمة للمباراة 27، وهي مسيرة ممتدة منذ أكثر من عامين.

وفي آخر مرة التقى المنتخبان لم تستغرق المباراة سوى 5 دقائق، قبل أن يقتحم المسؤولون الملعب، من أجل إخراج لاعبين أرجنتينيين، قالوا إنهم متهمون بعدم اتباع قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا.