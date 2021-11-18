منتخب فلسطين يحط رحاله في قطر للمشاركة ببطولة كأس العرب

حط المنتخب الفلسطيني رحاله في العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر، منذ اليوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر ولغاية 18 كانون الأول/ ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا.

ويفتتح "الفدائي" مشواره في مونديال العرب، بمواجهة نظيره المغربي، في استاد الجنوب يوم 1 كانون الأول المقبل، لحساب منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك منتخبي الأردن والسعودية.

وأعرب مدرب المنتخب الفلسطيني، مكرم دبدوب، بحسب بيان من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالوصول مع لاعبيه إلى الدوحة للمشاركة في واحدة من أبرز البطولات الرياضية بالمنطقة، وأشار إلى أهمية بطولة كأس العرب التي تتيح للاعبين الاحتكاك بعدد من أفضل منتخبات كرة القدم العربية.

وأكد أنه "نتطلع إلى أداء مشرف لكرة القدم الفلسطينية، وسنواصل الاستعداد للبطولة خلال الفترة التي تسبق انطلاق المنافسات، وهي بمثابة معسكر تدريبي للفريق في أفضل المنشآت الرياضية في العالم، بعد أن أقمنا معسكراً تدريبياً في فلسطين".

وقدم دبدوب شكره لقطر على حفاوة الترحيب الذي حظي به منتخب فلسطين، وأشاد بالمرافق الرياضية المشيدة وفق أحدث المعايير العالمية.

وختم مدرب المنتخب الفلسطيني بالقول إنه "نيابة عن لاعبي المنتخب الفلسطيني والفريق الفني والإداري، أتقدم بالشكر لدولة قطر على كرم الضيافة. ونحن على يقين أن قطر ستنظم بطولة استثنائية".

وبدوره، توقع قائد منتخب فلسطين، عبد اللطيف البهداري، منافسة قوية في المجموعة التي يتواجد بها منتخبه، لكنه أكد أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل أداء رياضي.

وقدم البهداري "الشكر إلى قطر التي تفتح أبوابها دائما للأشقاء، فجميعنا يشعر كأنه وسط أهله، وهذا ليس بالأمر الغريب على قطر وشعبها".

وأشاد حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، رامي حمادة، بالاهتمام بالرياضة في قطر، وقال إنه "أشعر بالفخر كعربي بهذه الإمكانات العالمية التي تمتلكها دولة قطر، وهذا مبعث فخر لكل عربي، وينبغي أن يحظى هذا التميز في تنظيم الأحداث الرياضية بدعم وإشادة الجميع في منطقتنا العربية".