موناكو - ليل في مواجهة الجريحين وليون - مرسيليا في صدام الطموحَين

مع مكوثهما المخيّب في منتصف جدول الترتيب، سيتواجه ليل حامل اللقب مع مضيفه موناكو في لقاء الجريحَين في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم غدا الجمعة، والتي ستشهد يوم الأحد المقبل، مواجهة مرتقبة بين مرسيليا ومضيفه ليون الطموحَين للبقاء على مسافة من المراكز الأوروبية.

ومع العودة إلى منافسات "ليغ1" بعد انتهاء النافذة الدولية التي شهدت اكتمال عقد المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وبينها المنتخب الفرنسي حامل اللقب، سيسعى المتصدر باريس سان جيرمان للحفاظ على فارق النقاط العشر، عندما يستضيف نانت، السبت المقبل.

ويعاني ليل حامل اللقب وموناكو صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي الأمرين هذا الموسم، إذ يحتل الأوّل المركز الثاني عشر (16 نقطة) وهو لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، فيما يتقدم عليه الثاني بنقطتين ومركز عقب خسارة وتعادل في آخر مباراتين.

ومع خمس هزائم في الدوري ومباريات محبطة وعقم هجومي واضح، يتواجه الفريقان بصورة مشابهة الجمعة في استاد لويس الثاني.

ويخوض ليل المباراة قبل استضافته لسالزبورغ النمسوي الثلاثاء في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعدما عزز حظوظه ببلوغ الدور ثمن النهائي بفوز مهم 2-1 على إشبيلية في الأندلس ليتقدم إلى المركز الثاني متخلفًا بنقطتين عن ضيفه المقبل.

أما محليًا، فلم يحقق أي فوز في الدوري منذ الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت عندما تفوق على مرسيليا 2-صفر.

في المقابل، يتصدر موناكو مجموعته في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الإسباني الذي يستضيفه في الإمارة الخميس المقبل، إلا أنّ رجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، فشلوا في تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نانت العاشر ومهاجمه كيليان مبابي بفورمة خارقة، بعد أن سجل خمسة أهداف خلال مباراتي منتخب الديوك ليساهم في تأهلهم إلى النهايات العالمية للدفاع عن لقبهم.

كما حجز النجم الآخر ليونيل ميسي مقعده إلى قطر مع المنتخب الأرجنتيني، وقد يكون متاحًا ضد نانت بعد أن غاب عن مباراتي لايبزيغ الألماني وبوردو. أما البرازيلي نيمار الذي غاب عن منتخب بلاده الضامن تأهله إلى النهائيات، فمن غير المرجح أن يلعب لإصابة عضلية تعرض لها في التمارين مع السيليساو.

وستكون هذه المباراة استعدادية لفريق العاصمة قبل المواجهة المرتقبة والصعبة ضد مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الساعي للثأر الأربعاء في دوري الأبطال، بعد أن تفوق عليه 2-صفر في المباراة الأولى في باريس في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني بفارق نقطة عن خصمه المقبل، ومتقدمًا بأربع نقاط عن كلوب بروج البلجيكي، فيما يتذيل لايبزيغ بنقطة يتيمة.

ومُني فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بخسارة وحيدة هذا الموسم في الدوري كانت ضد رين في المرحلة التاسعة، مقابل 11 انتصارًا وتعادل.

ويحلّ لنس الثاني، المتخلف بعشر نقاط عن سان جيرمان، ضيفا على بريست السابع عشر الأحد، فيما يبحث نيس الثالث (23 نقطة) عن العودة إلى سكة الانتصارات عندما يسافر إلى كليرمون.

ويدرك ليون، السابع محليًا والمتألق أوروبيًا بعد أن ضمن صدارة مجموعته في يوروبا ليغ، قبل أن يسقط سقوطًا مدويًا (4-1) في رين، أن عليه الفوز ضد ضيفه مرسيليا الأحد في ختام المرحلة إذا ما أراد الاقتراب من المقاعد الاوروبية.

إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام النادي المتوسطي الرابع (23 نقطة) الذي لم يذق طعم الهزيمة محليًا في مبارياته الخمس الأخيرة، إلا أنه اكتفى بخمسة تعادلات في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث في مجموعته في "يوروبا ليغ" بفارق نقطة عن لاتسيو الإيطالي الثاني وأربع عن غلطة سراي التركي المتصدر الذي يحلّ عليه في إسطنبول الخميس.

وكانت رابطة الدوري أعلنت الأربعاء فرض عقوبة على مرسيليا بلعب مباراة على أرضه خلف أبواب موصدة، على خلفية المشاكل وأعمال الشغب التي وقعت في ملعب "فيلودروم" خلال المباراة ضد سان جيرمان الشهر الفائت. وسيستقبل تروا الأسبوع المقبل من دون جماهيره.