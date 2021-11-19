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بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 09:45

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن ثروة النجم المصري، محمد صلاح، وأرباحه السنوية بعدما بات أحد رموز كرة القدم في السنوات الأخيرة، وهو الأفضل في نظر بعض الخبراء وكثير من المشجعين هذا الموسم.

وحققت قيمة صلاح السوقية ارتفاعا في السنوات الأخيرة في ظل تألقه مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ناهيك عن زيادة دخله من العقود التي يبرمها مع الرعاة والحملات الدعائية المختلفة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح احتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين دخلا حول العالم، إذ بلغت ثروته 90 مليون دولار (66.9 مليون جنيه إسترليني).

وأفادت بأن راتب صلاح السنوي يبلغ حوالي 10.4 مليون جنيه استرليني، فيما يرتفع إلى 18.3 مليون جنيه استرليني عند احتساب الحوافز الإضافية.

وبعيدا عن ليفربول فإن صلاح يجني 11.7 مليون جنيه استرليني سنويا من خلال العقود التي وقعها مع بعض الرعاة.

ويمتلك الدولي المصري 72.7 مليون متابع عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من الأموال التي يحصدها مقابل نشر أي إعلان عبر حساباته الرسمية.

ويعد صلاح أحد الوجوه الدعائية البارزة لشركة "أديداس" الألمانية منذ بضعة سنوات، حيث تدفع له 2.5 مليون سنويا، كما أنه سفير العلامة التجارية لشركة فودافون مصر منذ عام 2017.

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