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زيدان يرفض عرضا لتدريب فريق عربي

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 09:38

زيدان يرفض عرضا لتدريب فريق عربي
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، رفضا عرضا لتدريب أحد الفرق العربية؛ ويبدو أنه غير مهتم بالعودة للتدريب في الوقت الحالي حتى في ظل إغراءات كبرى من فرق بحجم مانشستر يونايتد.

وجاء في تقرير نشره موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن المدرب السابق لريال مدريد رفض خلافة تشافي هيرنانديز في السد القطري.

ورحل تشافي عن صفوف السد في الأيام القليلة الماضية، لقيادة برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل لسوء النتائج.

وبحسب الموقع الإيطالي، حاول السد إقناع زيدان بقيادة الفريق، موضحا أن المدرب الفرنسي رفض العرض بشكل نهائي، كما فعل مع العرض المقدم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأضاف أن "زيدان لا يتعجل العودة إلى الملاعب" مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ينتظر إشارة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أو من فريق باريس سان جيرمان.

وأوضح الموقع أن السبب نفسه كان وراء رفض زيدان قيادة مانشستر يونايتد.

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#زين الدين زيدان
#السد القطري

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