ما حقيقة اعتزال أغويرو؟

كشف فريق برشلونة الإسباني حقيقة اعتزال نجمه الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، الذي يقضي حاليا فترة علاجية لمدة 3 شهور من أجل التخلص من مشاكل القلب، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الإدارة بعد أي قرار حول مستقبل اللاعب في ظل تردد الأنباء حول اعتزاله.

وأصدر الفريق الكاتالوني بيانا رسميا مطلع الشهر الجاري، جاء فيه أن "صاحب الـ33 عاما سيغيب لمدة 3 أشهر، من أجل تقييم مدى فاعلية العلاج الذي سيخضع له لتحديد البرنامج التأهيلي".

وأكدت مصادر من داخل النادي أن "هذا البيان لا يزال ساريا، الخبر كاذب، ما زال كون يحتاج للوقت لمواصلة العلاج، وعندما تنتهي هذه المدة (3 أشهر)، سنُقّيم حينها الموقف".

وبدأت القصة عندما اضطر أغويرو للانسحاب من مباراة البارسا أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب آلام في الصدر، اتضح فيما بعد أنها بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

ومنذ ذاك الحين، لم تأت الاختبارات الطبية التي خضع لها اللاعب بأخبار سارة، حيث اضطر النجم الدولي السابق للخضوع لبرنامج علاجي، والابتعاد لمدة 3 أشهر على الأقل عن المستطيل الأخضر.