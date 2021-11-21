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هالاند يضع شرطا مقابل اللعب لريال مدريد

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 09:30

هالاند يضع شرطا مقابل اللعب لريال مدريد
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتضمن عقد هالاند مع دورتموند شرطا جزائيا قدره 75 مليون يورو، يحق تفعيله في الصيف القادم وهو ما يجعله هدفا مهما لعمالة أوروبا.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن هالاند يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس وبايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة، أن هالاند يرغب في معرفة مدى إمكانية تعاقد الريال مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالإضافة لفرص مشاركته في وجود كريم بنزيمة.

ويشترط هالاند أيضًا، الحصول على 25 مليون يورو كراتب سنوي في صفوف ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة عدم حصول اللاعب على هذا الراتب، فسيضطر للانتقال إلى البريمييرليغ.

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#إيرلينغ هالاند
#ريال مدريد
#بوروسيا دورتموند

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