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تشافي يطلب التعاقد مع مهاجم عربي

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 08:41

تشافي يطلب التعاقد مع مهاجم عربي
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، طلب من إدارة فريقه التعاقد مع مهاجم عربي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويبحث الفريق الكاتالوني عن تدعيم خط الهجوم لتعويض الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، بالإضافة إلى معاناة الثنائي مارتن برايثوايت وأنس وفاتي من لعنة الإصابات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم حسم مصير الفرنسي عثمان ديمبلي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فقد ظهر اسم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، بقوة على قائمة تعاقدات برشلونة في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويعلم تشافي جيدًا الإمكانات التي يتمتع بها بونجاح، حيث تولى تدريبه لمدة ليست بالقصيرة في السد، وقام بترشيحه للانضمام للبارسا.

وسيكون بغداد مناسبا للوضع المالي لبرشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة.

وحصد بونجاح، جائزة هداف الدوري القطري في الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي، شارك خلال 705 دقائق في جميع المسابقات، حيث سجل عشرة أهداف، وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.

ويرتبط بونجاح (29 عامًا) بعقد مع السد حتى صيف 2024، وقد شارك تحت قيادة تشافي في 75 لقاء، سجل خلالها 62 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة.

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#برشلونة
#تشافي هيرنانديز
#بغداد بونجاح
#السد القطري

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