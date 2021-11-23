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عقبة وحيدة قد تحرم سان جيرمان من زيدان!

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 16:52

عقبة وحيدة قد تحرم سان جيرمان من زيدان!
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، يحظى باهتمام باريس سان جيرمان في حال رحيل المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو.

وحسب التقارير فإن بوكيتينو قد يرحل لتدريب مانشستر يونايتد خلفا للنرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة النادي الباريسي تواصلت بالفعل منذ فترة مع زيدان، لجس نبضه بشأن توليه المسؤولية.

وأضافت أن هناك أكثر من عامل يعزز فرص "زيزو" للعمل مدربا لبي إس جي، منها علاقته القوية بملاك النادي، وعمله سفيرا لكأس العالم "مونديال قطر" مقابل حصوله على 3 ملايين يورو.

كما أن الفريق الباريسي يضم عدة لاعبين يعرفهم زيدان جيدا، مثل دي ماريا، كيلور نافاس، سيرجيو راموس، وكذلك كيليان مبابي الذي يحظى بتقدير من المدرب الفرنسي منذ كان مدربا لريال مدريد.

في المقابل، لفتت لو باريزيان إلى عقبة تهدد انتقال زيدان إلى حديقة الأمراء، وهي ارتباط أسرته كثيرا بمدينة مارسيليا، الغريم الأزلي لباريس سان جيرمان.

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#زين الدين زيدان
#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو

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