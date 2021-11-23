محمد صلاح يتوّج بجائزة جديدة

حصد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جائزة جديدة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه بالموسم الكروي الماضي.

وأعلنت عن الفائزين بجوائز نورث ويست (شمال غرب إنجلترا)، إذ توّج النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ الموسم الماضي.

وتخطى صلاح في سباق الجائزة كل من مدافع مانشستر سيتي، روبن دياز، ولاعب مانشستر يونايتد، لوك شو.

وخاض النجم المصري محمد صلاح 37 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 5 آخرين.

من ناحية ثانية، حصل جوردان هندرسون قائد ليفربول، على جائزة "بيلي سيمور إمباكت" لمساهمته الكبيرة داخل الملعب وخارجه على مدار العام.

فيما ذهبت جائزة النجم الصاعد لموسم (2020-2021) إلى لاعب ليفربول الشاب هارفي إليوت، بعد إعارته الناجحة التي قضاها مع بلاكبيرن روفرز في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).