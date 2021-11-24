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بوكيتينو يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 16:59

بوكيتينو يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، حسم مصيره مع باريس سان جيرمان في ظل اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته في الصيف القادم.

وأبدى مانشستر يونايتد رغبته في التعاقد مع بوكيتينو بداية من الموسم الكروي الجديد، بعد إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قام بزيارة بوكيتينو في الفندق الذي يقيم فيه، يوم الإثنين الماضي، لمعرفة قراره بشأن مستقبله مع الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن بوكيتينو أخبر ليوناردو بأنه لن يغادر سان جيرمان، وسوف يحترم العقد الذي يربطه مع الفريق حتى حزيران/ يونيو 2023.

وأعلن بوكيتينو أمس في مؤتمر صحفي أنه ليس منشغلا بشائعات ربط اسمه بمانشستر يونايتد، وأنه سعيد في باريس.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتولى قيادة مانشستر يونايتد حاليًا، الإنجليزي مايكل كاريك، نجم الفريق السابق، ومساعد سولسكاير، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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#ماوريسيو بوكيتينو
#باريس سان جيرمان
#مانشستر يونايتد

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