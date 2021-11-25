دوري الأبطال: ريال مدريد يفوز خارجيا بثلاثية نظيفة

حقق ريال مدريد الإسباني الفوز على مضيفه شيريف تيراسبول بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين دافيد ألابا وتوني كروس وكريم بنزيمة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، في حين تجمد رصيد شيريف تيراسبول عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث انطلق رودريغو ومرر كرة إلى كريم بنزيمة داخل المنطقة، لولا تدخل أربوليدا لاعب شيريف الذي شتت الكرة في الدقيقة 7.

ونجح كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم للميرنغي في الدقيقة 9، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وانطلق رودريغو جناح ريال مدريد على الطرف الأيمن، وأرسل تصويبة قوية، تصدى لها جيورجوس حارس مرمى شيريف في الدقيقة 17.

وأرسل رودريغو كرة عرضية من الطرف الأيمن، داخل المنطقة سددها كريم بنزيمة بالرأس لكنها مرت أعلى مرمى شيريف في الدقيقة 23.

ونجح ديفيد ألابا في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 30، عبر ركلة حرة نفذها وارتطمت بلاعب شيريف كريستيانو لتسكن الشباك بنجاح.

وسدد ثيل لاعب شيريف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 37.

وأرسل ميندي كرة عرضية من الجهة اليسرى، وصلت إلى كارفاخال، الذي سدد كرة على الطائر مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 40.

ومن هجمة منظمة بعدة تمريرات، وصلت على حدود المنطقة لتوني كروس والذي صوب الكرة بقوة، اصطدمت بالعارضة الأفقية وسكنت المرمى، في الدقيقة 45+1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد كوستانزا لاعب شيريف كرة قوية مرت أعلى مرمى ريال مدريد، في الدقيقة 49، ثم أرسل كاسيميرو تصويبة قوية في الدقيقة 53، مرت بعيدا تماما عن مرمى شيريف.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 55، حيث أرسل ميندي تمريرة له، استغلها بنزيمة الذي سدد بكل قوته في شباك حارس شيريف.

وكاد دولانتو لاعب شيريف أن يستغل الخروج الخاطئ من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وسدد كرة بالرأس مرت أعلى المرمى في الدقيقة 62.

وسدد لاعب تراروي لاعب شيريف كرة قوية تصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 67، لترتد أمام كريستيانو الذي سدد الكرة وارتطمت بالقائم.

وأرسل مارسيلو كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل المنطقة إلى أسينسيو الذي سدد على الطائر كرة تصدى لها حارس شيريف في الدقيقة 87.