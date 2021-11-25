منتخب فلسطين للشباب يفوز على منتخب شباب اليمن

فاز المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب لكرة القدم على منتخب شباب اليمن، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد البصرة الدولي، في ثاني مبارياته ضمن منافسات بطولة غرب آسيا، مساء أمس الأربعاء.

وقدم المنتخبان مستوى جيدا من خلال الهجمات من قبل اللاعبين، لكن خط الدفاع الفلسطيني أثبت صلابته في إبعاد المخاطر والتمريرات وأمتص هجمات لاعبي المنتخب اليمني.

وفي الدقيقة 20 من الشوط الأول، استغل منتخب شباب فلسطين ركلة ناتجه عن خطأ تسبب فيها اللاعب عماد الديمة، لسجل اللاعب الفلسطيني جوزيف الصباحي قذيفة حطت على يمين حارس المرمى اليمني بسام صالح. وسجل المنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني الهدف الثاني في مرمى منتخب الشباب اليمني.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الأول حصل لاعب المنتخب اليمني محمد مهدي على خطأ وسدد الداعي عماد الدين الركلة إلا أن حارس المرمى سيطر عليها. وفي الدقيقة 14 فوّت اللاعب الفلسطيني قيس طاهر فرصة ثمينة من ضربة رأس كادت أن تهز شباك المنتخب اليمني. وفي الدقيقة 32 من شوط المباراة الأول أضاع حسن الكوماني فرصة ذهبية، إذ تمكن حارس المرمى الفلسطيني من إبعادها. وفي الدقيقة 70 أضاع اللاعب الفلسطيني خالد هنية فرصة لأحراز هدف. وفي الدقيقة 76 أضاع اللاعب اليمني عبد الرحمن الشامي فرصة لتسجيل هدف قد يقلب المعادلة، لكن دون فائدة.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفلسطيني بهدفين دون مقابل في مباراة جيدة. وخلت مدرجات استاد البصرة الدولي من الجمهور الرياضي والمشجعين رغم أنه يتسع لنحو 70 ألف متفرج، باستثناء بعض المشجعين، بسبب ضوابط جائحة كورونا.

يشار إلى أن منتخب الشباب اليمني خسر أمام نظيره الكويتي في المباراة السابقة بهدفين نظيفين، كما خسر منتخب فلسطين أمام البحرين بهدفين مقابل هدف.