  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

منتخب فلسطين للشباب يفوز على منتخب شباب اليمن

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 08:45

منتخب فلسطين للشباب يفوز على منتخب شباب اليمن
المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب (الشبكة)
عرب ٤٨

فاز المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب لكرة القدم على منتخب شباب اليمن، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد البصرة الدولي، في ثاني مبارياته ضمن منافسات بطولة غرب آسيا، مساء أمس الأربعاء.

وقدم المنتخبان مستوى جيدا من خلال الهجمات من قبل اللاعبين، لكن خط الدفاع الفلسطيني أثبت صلابته في إبعاد المخاطر والتمريرات وأمتص هجمات لاعبي المنتخب اليمني.

وفي الدقيقة 20 من الشوط الأول، استغل منتخب شباب فلسطين ركلة ناتجه عن خطأ تسبب فيها اللاعب عماد الديمة، لسجل اللاعب الفلسطيني جوزيف الصباحي قذيفة حطت على يمين حارس المرمى اليمني بسام صالح. وسجل المنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني الهدف الثاني في مرمى منتخب الشباب اليمني.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الأول حصل لاعب المنتخب اليمني محمد مهدي على خطأ وسدد الداعي عماد الدين الركلة إلا أن حارس المرمى سيطر عليها. وفي الدقيقة 14 فوّت اللاعب الفلسطيني قيس طاهر فرصة ثمينة من ضربة رأس كادت أن تهز شباك المنتخب اليمني. وفي الدقيقة 32 من شوط المباراة الأول أضاع حسن الكوماني فرصة ذهبية، إذ تمكن حارس المرمى الفلسطيني من إبعادها. وفي الدقيقة 70 أضاع اللاعب الفلسطيني خالد هنية فرصة لأحراز هدف. وفي الدقيقة 76 أضاع اللاعب اليمني عبد الرحمن الشامي فرصة لتسجيل هدف قد يقلب المعادلة، لكن دون فائدة.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفلسطيني بهدفين دون مقابل في مباراة جيدة. وخلت مدرجات استاد البصرة الدولي من الجمهور الرياضي والمشجعين رغم أنه يتسع لنحو 70 ألف متفرج، باستثناء بعض المشجعين، بسبب ضوابط جائحة كورونا.

يشار إلى أن منتخب الشباب اليمني خسر أمام نظيره الكويتي في المباراة السابقة بهدفين نظيفين، كما خسر منتخب فلسطين أمام البحرين بهدفين مقابل هدف.

بودكاست عرب 48

#منتخب فلسطين
#رياضة
#كرة قدم
#منتخبات عربية

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

من هم هدافو دوري أبطال أوروبا؟
من هم هدافو دوري أبطال أوروبا؟

2021-11-25

دوري الأبطال: السيتي يلحق الخسارة بسان جيرمان
دوري الأبطال: السيتي يلحق الخسارة بسان جيرمان

2021-11-25

دوري الأبطال: ريال مدريد يفوز خارجيا بثلاثية نظيفة
دوري الأبطال: ريال مدريد يفوز خارجيا بثلاثية نظيفة

2021-11-25

الأكثر قراءة

قتيل ومصابان في جريمتي إطلاق نار بحيفا والنقب

قتيل ومصابان في جريمتي إطلاق نار بحيفا والنقب

2021-11-24
بالحرب المقبلة: خطة إسرائيلية لحشد قوات بمحيط البلدات العربية

بالحرب المقبلة: خطة إسرائيلية لحشد قوات بمحيط البلدات العربية

2021-11-24
غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي

غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي

2021-11-24
اعتقال 41 مشتبها بمخالفات سلاح ومخدرات في النقب

اعتقال 41 مشتبها بمخالفات سلاح ومخدرات في النقب

2021-11-24
5 قتلى و7 جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية

5 قتلى و7 جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية

2021-11-24