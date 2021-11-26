مدرب برشلونة: نعاني من مشكلتين!

تطرق مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، إلى مشكلتين تواجهان فريقه في الوقت الحالي، لافتا إلى بعض المشكلات التي يعاني منها الفريق من الناحية الهجومية.

وذكر تشافي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فياريال في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "في الهجوم يجب أن نكون أكثر جرأة، لكن اللاعبين ما زالوا صغارا وفي هذه السن عانيت أيضا. القدرة على التهديف موجودة، أرى ذلك في التدريبات".

وأوضح تشافي "بالإضافة إلى التهديف، يتعين علينا تحسين الأداء في اللمسات الأخيرة"، في إشارة إلى المشاكل في خط هجوم البارسا هذا الموسم.

وسجل الفريق 22 هدفا في آخر 18 مباراة، وتعادل سلبيا أمام بنفيكا في الجولة 5 من دوري الأبطال.

لكن المدرب قال إنه "سعيد بجوانب أخرى في الفريق. على الصعيد الدفاعي نحن جيدون، في اللعب العمودي والضغط الجيد عند فقدان الكرة. لم نتلق أية أهداف حتى الآن، رغم أننا عانينا بعض الشيء".

وتحدث تشافي عن الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي عاد للمشاركة في الشوط الثاني من مواجهة بنفيكا وظهر بشكل مميز.

وقال "على الصعيد البدني ديمبلي في حالة جيدة، لكن يجب أن نتعامل بحرص. سنقرر غدا مدى تطور حالته، لكن يجب الحفاظ عليه جيدا".

وعن تجديد عقد المهاجم الفرنسي، قال تشافي "تحدثت معه وأبلغته أنني أحتاجه في الفريق ولهذا المشروع مستقبلا. وأبلغني أنه سعيد وأتمنى تجديد عقده لأنه قادر على صناعة الفارق مستقبلا".

كما أشار تشافي إلى أن لاعب الفريق الصاعد أنسو فاتي قد يتعافى من إصابته قبل مواجهة بايرن ميونخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر الحاسمة لبقاء البارسا في دوري الأبطال.

وقال "يتعافى أنسو فاتي بشكل جيد جدا، لقد بدأ في الركض. لكن يجب أن نضع في الحسبان أنه قادم من إصابة طويلة. سنرى إذا كنا سنخاطر به مثل ديمبلي، الذي بذل مجهودا كبيرا ليكون مع الفريق".

ومنذ قدوم تشافي لتدريب بلوغرانا خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان، يطالب تشافي بتغيير الجهاز الطبي للفريق.

وعن مباراة فياريال، قال تشافي إنه فريق "أكثر هجوما من إسبانيول وبنفيكا، ويقدم أداء جيدا على ملعبه. لديه لاعبون على مستوى عال فنيا".

وأضاف "نتحدث عن فريق يلعب في دوري الأبطال ومعه أحد أفضل مدربي الكرة الإسبانية، أوناي إيمري".

ويحتل الفريق الكاتالوني حاليا المركز السابع في ترتيب الليغا برصيد 20 نقطة.