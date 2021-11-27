آرسنال يهزم نيوكاسل يونايتد

فاز آرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "المدفعجية" كل من اللاعبين بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 6 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

على استاد الإمارات في شمال العاصمة، شهد الشوط الأول تفوّق آرسنال من حيث المحاولات (12 ونسبة استحواذ 80%) وتألق الحارسين، فأنقذ آرون رامسدايل مرمى المضيف ببسالة ومساعدة من العارضة أمام تسديدة جونجو شيلفي البعيدة عند الدقيقة 30.

وأهدر بعدها المهاجم الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ فرصة لا تهدر على باب المرمى، مسددا في القائم الأيسر بعد تصدي جميل من الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا لرأسية إميل سميث-رو بالدقيقة 41.

في الشوط الثاني، وضع بوكايو ساكا حدا لصمود نيوكاسل بسلاسة، فارضا نفسه بتسديدة أرضية قريبة لم تترك أية فرصة لدوبرافكا مترجما تمريرة الظهير البرتغالي نونو تافاريس بالدقيقة 56.

ومني آرسنال بعدها بنكسة إثر إصابة ساكا بالدقيقة 64، ليحوم الشك حول مشاركته ضد مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

لكن مصائب ساكا كانت هدية رائعة لبديله البرازيلي غابريال مارتينيلي، فبعد 93 ثانية من دخوله ومن لمسته الثانية، انسلّ داخل المنطقة وتابع على الطائر من زاوية ضيقة كرة هابطة عزّزت تقدّم المدفعجية بالدقيقة 66.

وهذا أول هدف لمارتينيلي (20 عاما) في الدوري على استاد الإمارات منذ كانون الثاني/ يناير 2020.