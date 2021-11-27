تسريب: من سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية؟

من المقرر أن ينظم بعد غد، الإثنين، حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية السنوي، حيث سيتم من خلاله الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021.

ويتنافس على الجائزة التي تقدم لأفضل لاعب في العالم، 30 لاعبا ضمن قائمة أعلنت عنها المجلة في وقت سابق، لتتيح الفرصة أمام 180 صحافيا للتصويت عليها.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن جوسيب بيدرول، مقدم برنامج "الشيرينجيتو" التلفزيوني الإسباني، النتيجة النهائية لسباق الكرة الذهبية لعام 2021.

وأكد بيدرول فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته، ليبتعد عن غريمه كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد، الحائز عليها 5 مرات.

كما أشار إلى مفاجأة تتعلق باحتلال الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، المركز الثاني في التصويت، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.

وكان البعض يتوقع أن يكون ليفاندوفسكي الأقرب لخطف الجائزة هذا العام، بعدما حُرم منها العام الماضي، بسبب قرار المجلة حجبها بسبب جائحة كورونا.