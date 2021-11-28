مانشستر سيتي يلحق الخسارة بوست هام

فاز مانشستر سيتي على نظيره وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا السيتي كل من اللاعبين إلكاي غوندوغان وفرناندينهو لويس روزا، في المقابل سجل هدف وست هام اللاعب مانويل لانزيني.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر تشيلسي، في حين تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

أولى فرص اللقاء جاءت في الدقيقة السابعة، عندما مرت تسديدة جوندوجان بجانب القائم البعيد لمرمى وست هام.

ورد الضيوف في الدقيقة 13، عندما مرر بابلو فورنالز كرة إلى المهاجم ميشيل أنطونيو، الذي سدد في الشباك الجانبية من الخارج.

وبدأت الثلوج تتساقط بغزارة، لكن سيتي بقي مهاجما، فارتقى المدافع إيميريك لابورت لركلة ركنية نفذها جوندوجان، ليتابعها برأسه وترتد الكرة من القائم في الدقيقة 16، وبعدها بلحظات ألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي سجله محرز بداعي التسلل.

وحصل جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج، على تمريرة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا، ليسدد الكرة بجانب القائم البعيد في الدقيقة 28.

وتمكن سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 33، عندما مرر الظهير جواو كانسيلو الكرة إلى محرز، الذي هيأها أمام جوندوجان، فما كان من الأخير إلا أن تابعها في الشباك الخالية.

ورفع مهاجم سيتي جابرييل جيسوس الكرة من فوق الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي، لكن المدافع جونسون أبعد الكرة من خط المرمى في الوقت المناسب بالدقيقة 37.

وجرب كانسيلو حظه بتسديدة بعيدة المدى، تألق فابيانسكي في إبعادها، لترتد إلى محرز الذي هز القائم بمحاولته في الدقيقة 41.

تأخر انطلاق الشوط الثاني نحو 5 دقائق، حتى أزاح العاملون الثلوج عن الملعب، ورغم توقف تساقط الثلوج إلا أن رتم الأداء انخفض بشكل لافت في ربع الساعة الأول.

وأبعد ظهير وست هام أرون كريسويل الكرة قبل أن تجتاز خط مرماه بالدقيقة 56، ليصطدم ظهره بالقائم ويخرج مصابا في وقت لاحق.

ودخل الأرجنتيني مانويل لانزيني مكان بن رحمة في تشكيلة وست هام، لكن اللعب بقي منحصرا في وسط الملعب دون أن يتمكن الفريقان من التهديد.

وكسر سيتي الجمود في الدقيقة 73، عندما تبادل كانسيلو الكرة مع جوندوجان، قبل أن يواجه الحارس فابيانسكي الذي ضيق عليه الزاوية وأنقذ مرماه.

وأراد مدرب وست هام ديفيد مويس تنشيط هجومه، ليشرك جارود بووين مكان أرثر ماسواكو، وأطلق قائد وست هام ديكلان رايس تسديدة قوية، تصدى لها الحارس إيدرسون بقبضتيه في الدقيقة 78.

وكاد مانشستر سيتي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 80، عندما مرر سترلينج الكرة إلى جوندوجان الذي واجه فابيانسكي، لكن الأخير خرج في الوقت المناسب لإيقافه.

وانتظر مانشستر سيتي لتعزيز تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة، عندما تلقى البديل فرناندينيو تمريرة من مواطنه البرازيلي جيسوس، ليسدد كرة مركزة ارتدت من القائم وتهادت في المرمى.

وتمكن البديل لانزيني من تقليص النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عندما خطف الكرة من أمام فرناندينيو ليسددها قوية ارتدت من القائم إلى داخل الشباك.