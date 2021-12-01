السيتي يقدم عرضا مغريا لضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي بصدد تقديم عرض مغر للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن مدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا، لم يخف إعجابه بإمكانات النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، ويفكر بشدة في إحضاره إلى ملعب الاتحاد.

وينتهي تعاقد مودريتش (36 عامًا) في سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد برغبة ريال مدريد في التوقيع معه لموسم واحد فقط.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي يستعد لإغراء مودريتش بعقد طويل الأمد، ومن ثم الانتقال لنادي نيويورك سيتي والاعتزال هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض سيكون رائعا للدراسة، على الرغم من حقيقة أن مودريتش قد أعرب في أكثر من مناسبة، عن رغبته في الاعتزال مع ريال مدريد.

ويتبقى شهر واحد فقط ويحق لمودريتش بعده التفاوض مع أي نادٍ آخر، بل والتوقيع له، لذلك من المحتمل أن يتدخل ريال مدريد قريبا ليحسم بقاء مودريتش بتجديد عقده.