كأس العرب: مصر تهزم لبنان بهدف يتيم

فاز منتخب مصر على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب المصري، اللاعب محمد مجدي أفشة.

وفرض المنتخب المصري سيطرة تامة على المباراة، ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من الجانب اللبناني على مرمى "الفراعنة"، وانتهى بالتعادل السلبي بفضل تألق الحارس اللبناني مصطفى مطر.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه، مع محاولات تقدّم خجولة للبنانيين.

غير أن الضغط أجبر المدافع اللبناني روبرت ملكي على ارتكاب خطأ داخل منطقة الجزاء، منح حكم المباراة بموجبه ركلة جزاء للمصريين، ترجمها "أفشة" إلى هدف في الدقيقة 71.

وبعد تلقي الهدف، أجرى مدرب لبنان 3 تبديلات دفعة واحدة بإخراج محمد حيدر وربيع عطايا وهلال الحلوة، وإدخال فضل عنتر ونادر مطر ووليد شور. غير أن ذلك لم يغيّر شيئا في مجرى المباراة ونتيجتها.

وقال الحارس المصري محمد الشناوي "أهدرنا كثيرا في الشوط الأول. لو كنا موفقين لكانت النتيجة أعرض بكثير. لكننا نحترم الخصم".

أما حارس لبنان مصطفى مطر فقال "قدمنا مباراة هادئة وكل ما نملك. هذه إمكاناتنا وحُسمت المباراة بركلة جزاء. كانت مباراة جيدة من طرفنا واللياقة البدنية هبطت نوعا ما لدينا. نأمل في التعويض في المباريات المقبلة".