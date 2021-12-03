ما سبب فشل انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية نقلا عن سيزاريز كوتشارسكي وكيل الأعمال السابق لنجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، عن أسباب فشل انتقال اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكر كوتشارسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "ليفاندوفسكي كان يحلم دائما بالتوقيع لريال مدريد واللعب بجانب كريستيانو رونالدو، لكن بايرن نجح في ضمه، وكنت أقاتل مع روبرت لأنني أردت أن يكون المهاجم الأول في ناد عظيم".

وعن أسباب عدم توصله لاتفاق مع ريال مدريد عام 2013، حين كان لاعبا في صفوف بوروسيا دورتموند، كشف "ريال مدريد عرض عليه أن يكون بديلا لكريم بنزيمة".

وأضاف وكيل الأعمال السابق لروبرت ليفاندوفسكي "اعتقدت حينها أنه من الأفضل أن يلعب كمهاجم أساسي في صفوف بايرن ميونخ، على أن يكون بديلا في ريال مدريد".

يُذكر أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، وحتى الآن لم يتحدث حول تجديد عقده.

وتُشير عدة تقارير صحفية ألمانية، إلى أن وكيله الحالي بيني زهافي يحاول إيجاد مخرج له وسيكون ريال مدريد أحد المرشحين، رغم صعوبة الأمر مع اقتراب انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للفريق الملكي.