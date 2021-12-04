كأس العرب: فلسطين والسعودية تفترقان بالتعادل

افترق منتخبا فلسطين والسعودية بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وأحرز هدف المنتخب الفلسطيني اللاعب محمد باسم رشيد، في المقابل سجل هدف المنتخب السعودي اللاعب عبد الله حمدان.

وبهذه النتيجة أودع كل منتخب أول نقطة في رصيده، بينما حافظ المغرب على صدارة المجموعة.

وجاء الشوط الأول دون المأمول على المستوى الفني، حيث غابت الفرص الخطرة على المرميين، باستثناء كرة محمد القحطاني التي صوبها من ركلة حرة مباشرة واعتلت العارضة الفلسطينية (14)، وكرة الفلسطيني تامر صيام العرضية التي لم تجد من يكملها داخل المرمى (38).

ولم يأت الجديد إلا في الوقت المحتسب بدل عن ضائع، حيث نجح منتخب فلسطين في التقدم بالنتيجة عندما تلقى رشيد كرة في منتصف ملعب الأخضر هيئها لنفسه وصوبها قوية إلى يسار زيد البواردي (45+2).

وبحثت السعودية التي تشارك بمنتخب أولمبي عن التعادل مع بداية الشوط الثاني، وصوب القحطاني كرة قوية، لكنها مرت إلى جوار القائم (50).

وكاد "الفدائي" أن يضيف هدفا ثانيا لكن كرة محمود عيد تصدى لها البواردي (78).

ومن هجمة منسقة أدركت السعودية التعادل حين حيث تلقى الحمدان كرة عرضية لعبها قوية إلى يمين الحارس عمرو قدورة (81)، لتنتهي المباراة بالتعادل.