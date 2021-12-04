مدرب ليفربول: محمد صلاح ليس أنانيا!

أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، رفضه لوصف النجم المصري، محمد صلاح، بالأناني في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب إحراز الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر صلاح لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا بعد مرور 14 جولة على الموسم.

وذكر كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وولفرهامبتون "لم ننتقد صلاح أبدًا بهذا الوصف. ما يساعد كثيرا هو الخبرة، حتى تعرف ما يجب القيام به في المواقف ومناطق الملعب".

وتابع "ما يساعد صلاح أن لديه الخبرة، ولم يفقد الجشع للتسجيل، لكنه تطور فنيا، ويرى الآخرين في مناطق أفضل".

وتحدث كلوب أيضا عن ميزات مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا الذي سجل بدوره 8 أهداف هذا الموسم في الدوري، وسيخوض اللقاء المقبل أمام فريقه السابق.

وقال عنه "هو عبارة عن تركيبة لا تصدق. شخصية ذكية حقا ومنظمة بطريقة لطيفة، أتذكر عندما رأيته لأول مرة اعتقدت أنه سيكون لاعبا تحت إدارتي. إنه قوي للغاية في جميع المواقف، تقنيا على مستوى رائع، ويحظى بجودة مذهلة".

وأشاد كلوب بأداء وولفرهامبتون بقيادة المدرب برونو لاجي، فقال "كان لدى الذئاب طريقة لعب واضحة، وقام لاجي بتغييرها في اتجاه جيد".

وأردف "يقدمون كرة قدم حقيقية بفكرة جيدة، نظام دفاع مشابه يشارك فيه الجميع. عندما ألقينا نظرة فاحصة على جوتا، كانت الأرقام حينها لا تصدق، ومهاجموهم الآن يفعلون الشيء نفسه".

وأضاف "لديهم خط وسط مناسب، خيمينيز في المقدمة، وأنا سعيد حقا لأنه تغلب على إصابته الرهيبة (كسر الجمجمة)، آمل أن يسجل الكثير من الأهداف، باستثناء يوم السبت. إنهم فريق جيد حقا. لا يتلقون تسديدات كثيرة على المرمى. نحن بحاجة إلى أن نكون مبدعين".

وأكد كلوب عودة الثنائي نابي كيتا وجو غوميز لتدريبات الفريق بعد شفائهما من الإصابة.

وعن ذلك صرح "كان من الرائع حقا رؤيتهما في التدريب، ظهرا بشكل رائع. سوف يستخدمان اليومين المقبلين ويفعلان ما يتعين عليهما القيام به. إذا لم يحدث شيء يجب أن يكونا في التشكيلة مرة أخرى".