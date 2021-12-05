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تشافي يبرر نقطة ضعف برشلونة

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 22:48

تشافي يبرر نقطة ضعف برشلونة
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

قام مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، بتحفيز لاعبيه خلال الحصة التدريبية التي أعقبت الخسارة أمام ريال بيتيس في الليغا.

وخسر البارسا على ملعبه أمام ريال بيتيس بهدف مقابل لا شيء، قبل ملاقاة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا المقرر لها يوم الأربعاء.

وذكر تشافي وفقا لصحيفة "AS" الإسبانية "نحن نواصل النمو، وهذا هو أهم شيء، كنا مميزين جدًا في أول 20 دقيقة وفي الشوط الثاني بأكمله".

وأضاف "علينا أن نحافظ على كل العمل الذي أنجزناه، وهو كثير، وأن نتوقف عن التفكير في النتيجة الآن، لأننا للأسف لم يعد بإمكاننا تغييرها".

وعن فشل فريقه في التسجيل، قال تشافي للاعبيه "علينا تحسين لحظات ما قبل الهدف، والقيام بتمريرة أخيرة، والتمرير بين الخطوط، والتحكم بشكل جيد، مما سيسمح لنا بخلق فرص أكبر للتسجيل".

وختم "نحن نصنع الفرص، ولكن بدون فاعلية، والفاعلية تحديدًا من أهم النواقص في الفريق".

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#برشلونة
#تشافي هيرنانديز
#الدوري الإسباني
#الليغا

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