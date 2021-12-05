ماذا قال صلاح عن كريستيانو وميسي؟

أعرب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن رأيه في انضمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على التوالي.

وذكر النجم المصري ردا على سؤال "هل شعرت بمخاوف من الرحيل عن الريدز بعد أن رأيت انتقال ميسي، ورونالدو إلى باريس، ومانشستر يونايتد؟" قائلا "أرى أن انتقال ميسي يختلف عن رونالدو؛ لأن ليونيل ظل طوال مسيرته في برشلونة.. ما يقرب من 20 عامًا".

وأضاف "لكن رونالدو سبق وأن انتقل أكثر من مرة خلال مسيرته ولعب في أكثر من دوري، لكن في النهاية الأمر يعود للمفاوضات بين اللاعبين والنادي، وإذا لم يصلوا لاتفاق، فإنهم يرحلون ويبدأون البحث عن فرصة أخرى".

وتابع "لا أقدر على قول إن وضع ميسي، أو رونالدو يخيفني من فعل أي شيء. لكن أرى أن هذا تحدٍ جديد، وهما يريدان خوض تجربة جديدة ومعرفة ما الذي يستطيعان تحقيقه مع نادٍ آخر في دوري مختلف، وكيف سيحققان أرقامًا قياسية جديدة وألقابًا أخرى".

وواصل النجم المصري "أرى أن كريستيانو رونالدو منذ الرحيل عن ريال مدريد كان جيدًا مع يوفنتوس، والأمر كذلك خلال بدايته مع مانشستر يونايتد رغم تراجع الفريق، لكنه مستمر في إحراز الأهداف".

وأردف "لكن في النهاية لا أعتقد أن هذا الأمر يشغل تفكيري. أحب المغامرات للغاية، وهذا ما أعادني للدوري الإنجليزي، بعدما لم أشارك كثيرًا مع تشيلسي في التجربة الأولى، وقلت ذلك فور وصولي إلى ليفربول بأنني قادم لإثبات أنني قادر على اللعب في هذه البطولة، وأنني لاعب جيد".

وأتم صلاح صاحب الـ29 عامًا "فور ذهابي للدوري الإيطالي، قلت إنني سأعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، وهذا الأمر ظل عالقًا في رأسي".