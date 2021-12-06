ديمبلي يتخذ قرارا نهائيا حول مصيره

حسم نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، موقفه النهائي من البقاء في "كامب نو"، في ظل اهتمام عدة فرق أوروبية بالحصول على خدماته.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري، حيث سيكون بإمكانه الرحيل بحلول شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

وحسب ما نقله برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الإثنين، فإن ديمبلي أبلغ تشافي بأنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن ديمبلي يتلقى إغراءات من عدة أندية بالدوري الإنجليزي؛ حيث سيحصل هناك على راتب أعلى، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون يورو، لكونه صفقة مجانية.

ويحتل برشلونة، المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 23 نقطة، وله مباراة مؤجلة.