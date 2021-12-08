تطور جديد في مفاوضات ليفربول وصلاح

ذكرت تقارير صحفية أنه طرأ تطور على المفاوضات بين فريق ليفربول الإنجليزي والنجم المصري، محمد صلاح، من أجل تمديد عقد الأخير.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم القادم، وهناك مفاوضات جارية حاليا بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد، يعطلها فقط قيمة الراتب السنوي.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن هناك مخاوف داخل ليفربول من عملية تجديد عقد صلاح، باعتباره سيكمل عامه الـ30 في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن عمر صلاح لن يجعل ليفربول يتراجع عن تجديد عقده، ولكنه لن يمنحه عقدًا طويل الأمد أو راتبا ضخما.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيفتح ليفربول أبوابه أمام رحيل صلاح في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة من عائد بيعه.

وربطت بعض التقارير السابقة، اسم صلاح بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.