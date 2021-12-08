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لماذا تنازل مبابي عن ضربة الجزاء لميسي؟

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 09:03

لماذا تنازل مبابي عن ضربة الجزاء لميسي؟
مبابي وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى سبب ترك تسديد ضربة الجزاء لزميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في المواجهة أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي من خلال قناة "RMC" إنني "أحاول دائمًا مساعدة فريقي، ليس هدفي إظهار من هو نجم الفريق، بل مساعدة زملائي، ليساعدوني على تقديم أداء أفضل".

وأضاف "ميسي سيبقى ميسي، نحتاجه كثيرًا على مدار الموسم، أثق أنه سيساعدنا في المراحل الحاسمة من الموسم، فهو بحاجة ليكون على أعلى درجة من الثقة قبل المباريات المهمة، مما سيعود بالنفع علينا".

وتابع "إحراز ميسي لهدفين في مرمى كلوب بروج، أمر مهم له، وأيضًا لمستقبل باريس سان جيرمان".

واستطرد مبابي عبر قناة كانال بلس "لم نراهن على شيء أمام كلوب بروج، كنا نريد إشعال حماس جماهيرنا، لذا تعاملنا مع اللقاء بجدية، قدمنا أداء مثاليا".

ونوه "الفوز 4-1 خطوة صغيرة للأمام، علينا التعامل جيدًا مع الأوقات التي يتراجع فيها الأداء بشكل كبير".

وأتم "أمامنا فترة شهرين ونصف قبل ثمن نهائي أبطال أوروبا، وهي فترة مناسبة من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمراحل الحاسمة".

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ليونيل ميسي
#كلوب بروج
#دوري أبطال أوروبا

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