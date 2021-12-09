برشلونة بدوري أبطال أوروبا: خروج من الباب الضيّق

عرب ٤٨ / أ ف ب

خرج برشلونة الإسباني من الباب الضيق من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفشله ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001، وذلك بخسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر - 3 في ختام منافسات المجموعة الخامسة، أمس الأربعاء، في حين شهدت الجولة الأخيرة تأهل ثلاثة فرق جديدة هي بنفيكا البرتغالي وليل الفرنسي وسالزبورغ النمساوي.

وتبقى بطاقة واحدة معلّقة بين أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني التي تأجلت مباراتهما بسبب كثافة الثلوج في منطقة برغامو على أن تقام اليوم الخميس.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، عاش الفريق الكاتالوني إحدى أسوأ أمسياته الأوروبية بعد سقوطه الكبير أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، وهي نفس النتيجة التي انتهت فيها مباراة الذهاب.

وعانى برشلونة في السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد القاري حيث خرج أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية بهزائم مدوّية، ولم تكن الحال أفضل هذا الموسم.

وأخفق النادي الكاتالوني في التأهل بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة ليخوض ملحق مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما ذهبت بطاقة التأهل الثانية برفقة بايرن ميونيخ إلى بنفيكا البرتغالي الفائز في المواجهة الأخرى على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2 - صفر.

وتصدر بايرن المجموعة بالعلامة الكاملة أي 18 نقطة من ستة إنتصارات، واحتل بنفيكا المركز الثاني بـ8 نقاط أمام برشلونة الثالث (7 نقاط) ودينامو كييف الرابع والأخير (نقطة واحدة).

ويواجه برشلونة في الموسم الحالي ظروفا عصيبة حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وكان تعرّض قبل خمسة أيام إلى خسارة أولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديس على يد ريال بيتيس 1-صفر، بعد أن حلّ نجم وسط البلاوغرانا السابق مكان الهولندي رونالد كومان قبل نحو الشهر.

لاعبو البايرن يحتفلون بأحد الأهداف (أ ب)

وكان يحتاج برشلونة إلى الفوز لضمان تأهله إلى الدور الثاني وتفادي الخروج المبكر من "الأبطال"، غير أن آمال البلاوغرانا سرعان ما تبخرت بعد هدفين في الشوط الأول لمصلحة العملاق البافاري الذي لم يتأثر بغياب جمهوره بسبب إجراءات كوفيد-19، ودكّ مرمى الحارس الألماني مارك أندريه-تير شتيغن بهدفين رائعين، الأول عن طريق الدولي توماس مولر بعد مراوغة رائعة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي على الإسباني جيرارد بيكيه، قبل أن يمرّر تمريرة رائعة إلى مولر الذي تابعها برأسه داخل المرمى (34) رغم محاولة الأوروغوياني رونالد أراوخو، إبعاد الكرة لكنها كانت قد تخطت الخط. وأصبح مولر ثامن لاعب يتخطى الـ50 هدفًا وما فوق في المسابقة الأوروبية الأم، وأول لاعب ألماني يبلغ هذه العتبة.

فيما جاء الثاني بعد تسع دقائق عن طريق لوروا سانيه من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (43).

وأضاف بايرن الهدف الثالث عن طريق الإنجليزي جمال موسيالا، ويعود الفضل أيضًا بالهدف إلى مجهود الكندي ألفونسو ديفيس على الجهة اليسرى، بعدما تجاوز أراوخو قبل أن يمرّر لموسيالا الذي تابع الكرة داخل المرمى (62).

وعلى ملعب النور في لشبونة، حقّق بنفيكا المطلوب منه وتخطى عقبة دينامو كييف الأخير 2-صفر، ليضمن تأهله برفقة بايرن كوصيف للمجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وسجّل هدفي الفريق البرتغالي كل من الأوكراني رومان ياريمتشيوك (16) والبرازيلي جيلبرتو (22).

وبلغ كل من ليل الفرنسي وسالزبورغ النمسوي الدور ثمن النهائي أيضًا بحلولهما في المركزين الأول والثاني ضمن منافسات المجموعة السابعة، أمس.

وعاد ليل بفوز ثمين على فولفسبورغ الألماني 3-1، تناوب على تسجيلها التركي المخضرم براق يلماظ (11) والكندي جوناثان ديفيد (72) والإنجليزي أنجل غوميز (78)، وللخاسر رينات ستيفن (89).

في حين حقق سالزبورغ المفاجأة بفوزه على إشبيلية الإسباني الأكثر خبرة منه 1-صفر سجله نوا أوكافور (50).

وتصدّر ليل الترتيب مع 11 نقطة مقابل 10 لسالزبورغ الذي يبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

وفرّط تشلسي الإنجليزي حامل اللقب بصدارة المجموعة الثامنة لمصلحة يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع، بعد أن سجّل خصمه زينيت الروسي هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.

وجاءت هذه النتيجة في مصلحة يوفنتوس الذي خطف النقاط الثلاث المهمة من مواجهته مع ضيفه مالمو السويدي بتغلبه عليه 1-صفر في "أليانز ستاديوم" ليخطف المركز الأول في المجموعة الثامنة في الرمق الأخير.

وعلى ملعب "أولدترافورد"، خاض مانشستر يونايتد مباراته ضد يانغ بويز السويسري بالتشكيلة الرديفة حيث قرر مدربه الجديد الألماني رالف رانغنيك إراحة نجوم الصف الأول.

وافتتح له مهاجمه الشاب مايسون غرينوود التسجيل بكرة مقصية (9)، لكنّ الفريق السويسري أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر فابيان ريدر من كرة لولبية فشل الحارس الاحتياطي دين هندرسون في التصدي لها.

وشهد الشوط الثاني كرا وفرا بين الفريقين من دون أن تتغير النتيجة.

وحالت الثلوج التي تساقطت بكثافة في منطقة برغامو شمال إيطاليا دون إقامة المباراة الثانية في هذه المجموعة المقررة بين أتالانتا وفياريال الإسباني.

وضمن مانشستر يونايتد صدارة المجموعة السادسة في الجولة الماضية، في حين يحتل أتالانتا المركز الثالث ويتعيّن عليه الفوز على ضيفه فياريال إذا ما أراد مرافقة الفريق الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي.