كيميتش يغيب عن بايرن حتى مطلع 2022

سيغيب لاعب بايرن ميونيخ الألماني يوزوا كيميتش، عن فريقه حتى كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما أعلن النادي اليوم الخميس.

وأصيب كيميتش، غير الملقّح، بفيروس كورونا الشهر الماضي.

ونقل النادي في بيان على موقعه عن لاعب خط الوسط، القول: "أنا سعيد لأن فترة العزل بسبب فيروس كورونا قد انتهت. أنا بحال جيدة ولكن غير قادر بعد على التمرن بشكل كامل بسبب ارتشاح رئوي طفيف".

وتابع ابن الـ26 عامًا: "لذلك سأقوم ببعض التدريبات التأهيلية وأطوق للعودة بشكل كامل في (كانون الثاني) يناير".

وسيغيب كيميتش عن مباراة العملاق البافاري ضد ضيفه ماينتس السبت المقبل، لقاء خارج الديار ضد شتوتغارت في الرابع عشر من الشهر الحالي والمباراة الاخيرة هذا العام ضد فولفسبورغ في أليانز أرينا في السابع عشر منه.

وأثار كيميتش الذي لم يلعب منذ السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الجدل بشأن اللقاح في ألمانيا الشهر الفائت بعد أن كشف أنه لم يتلق الطعم "لأسباب شخصية".

وأثارت الأخبار غضب بعض مشجعي بايرن، كونه يتعين على الجماهير في مباريات كرة القدم في ألمانيا تقديم إثبات أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح أو تعافوا من كوفيد، في حين أنه يكفي اللاعبين أن يظهروا نتيجة اختبار سلبية.

وزعمت صحيفتا "بيلد" و"كيكر" أن زميليه في النادي، سيرج غنابري وجمال موسيالا، تلقيا اللقاح بعد وضعهما في الحجر الصحي كحالات مخالطة.

كما كشف مدرب المنتخب الالماني هانزي فليك الشهر الماضي أن كيميتش قد يغير رأيه بشأن المسألة "أعتقد أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح بما خص تلقي يوزوا للقاح".

وأفادت تقارير الشهر الماضي بأن بايرن ميونيخ الالماني قرر حسم أجور خمسة لاعبين غير ملقحين في صفوفه.

ومن المتوقع أن تكون إحدى الخطوات الأولى التي سيتخذها المستشار الألماني المنتخب حديثًا، أولاف شولتس كرئيس للحكومة، تمرير قانون لجعل التلقيح إلزاميًا اعتبارًا من شباط/ فبراير، أو آذار/ مارس من العام المقبل.

ويتصدر بايرن ترتيب البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، كما أنهى الأربعاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بفوز سادس جاء على حساب برشلونة الإسباني ليخرج الأخير من الدور الأول للمسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001.