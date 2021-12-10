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باريس سان جيرمان يسعى للاستغناء عن 7 لاعبين

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 17:36

باريس سان جيرمان يسعى للاستغناء عن 7 لاعبين
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للاستغناء عن خدمات عدد من لاعبيه بناء على رغبة المدرب، ماوريسيو بوكيتينو، وخفض ميزانية الأجور في الفريق.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" فإن بوكيتينو يشكو من ازدحام القائمة بـ33 لاعبا، ما يمنعه من السيطرة على اللاعبين بشكل أفضل في التدريبات.

وكشفت أن باريس يريد التخلص من 7 لاعبين، وهم الحارس سيرجيو ريكو، ليفن كورزاوا، عبدو ديالو، ماورو إيكاردي، رافينيا، والثنائي الشاب كولين داجبا ودينا إيبيمبي.

وأوضحت "هناك أكثر من عقبة، منها امتداد عقودهم لفترات طويلة حتى صيف 2024 على الأقل، ورغبة بعضهم في البقاء والاستفادة من الراتب الضخم، وعدم وجود عروض جادة".

ولفتت إلى أن موقف إيكاردي أكثر تعقيدًا، لأن باريس يريد استرداد أكبر مبلغ ممكن من قيمة شرائه (50 مليون يورو)، لكن عدم وجود رأس حربة صريح داخل القائمة، ربما يعطل رحيله.

أما كورزاوا ظهير أيسر الفريق، الذي يتم دفعه بقوة خارج النادي باستبعاده من الحسابات، قال لأحد أصدقائه "من أقنعني بتجديد تعاقدي - يقصد المدير الرياضي ليوناردو - سيرحل عن النادي قبلي".

وذكرت ليكيب في ختام تقريرها أن هؤلاء اللاعبين السبعة، كلفوا خزينة باريس سان جيرمان، نحو 115 مليون يورو.

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#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو

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