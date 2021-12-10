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ريال مدريد يقترب من ضم مدافع تشيلسي

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 09:59

ريال مدريد يقترب من ضم مدافع تشيلسي
اللاعب الألماني أنطونيو رودريغر (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق من أجله التعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو رودريغر، في نهاية الموسم الجاري بصفقة انتقال حر.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي لضم الدولي الألماني أنطونيو روديغر صاحب الـ28 عامًا الصيف الماضي.

وأضافت "الاتفاق تم بين النادي وشقيق ووكيل روديغر، حيث تم الاجتماع بين الطرفين قبل أسابيع قليلة، وسيتم اعتماد هذا الاتفاق بشكل رسمي اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل، حين يكون متاحا للاعب التفاوض مع الأندية الأخرى بشكل طبيعي".

وينتهي عقد أنطونيو روديغر مع تشيلسي في حزيران/ يونيو 2022، ورفض اللاعب الألماني جميع عروض التجديد التي عرضها النادي الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرَا، إلى أن بايرن ميونخ مهتم كثيرَا بضم روديغر لكن في إنجلترا يرون أن ريال مدريد يقود السباق لضم المدافع الألماني مجانا.

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#تشيلسي
#أنطونيو روديغر
#ريال مدريد

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