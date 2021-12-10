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"محمد صلاح ينثر سحره أسبوعا تلو الآخر"

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 10:08

"محمد صلاح ينثر سحره أسبوعا تلو الآخر"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

قال أسطورة إنجلترا وفريق نيوكاسل يونايتد، آلان شيرار، إن نجم ليفربول المصري محمد صلاح، يعتبر الأفضل في العالم بالفترة الحالية.

وذكر شيرار في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو" أن "صلاح هو الأفضل في العالم حاليا، هو أفضل هداف وأفضل لاعب".

وتابع "الساحر الصغير يقوم بأداء مهامه بطريقة رائعة في أفضل دوري بالعالم، وضد أفضل الفرق".

وأردف شيرار "صلاح حاضر دائما في المباريات الكبرى، سواء ضد مانشستر سيتي أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو أتلتيكو مدريد أو ميلان".

واستطرد "إنه ينثر سحره أسبوعا بعد أسبوع، وعاما بعد عام. أتسائل كيف حل صلاح بالمركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية الأخير؟".

واختتم "هناك هوس بميسي ورونالدو وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى هيمنتهما على كل شيء في العصر الحديث، وإذا منحتني فرصة اختيار أي لاعب لفريقي فسأختار صلاح".

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#محمد صلاح
#ليفربول
#آلان شيرار

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