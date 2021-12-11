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سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز بيتي

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 16:43

سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز بيتي
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

فاز مانشستر سيتي في مباراته البيتية أمام وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح السيتي، اللاعب رحيم سترلينغ.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من مانشستر سيتي، وجاءت أولى فرصة عبر برناردو سيلفا الذي سدد كرة بقدمه اليسرى لكنها مرت أعلى مرمى وولفرهامبتون في الدقيقة 10.

وانطلق رحيم سترلينغ على الطرف الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية لغريليش داخل المنطقة، لكنه لم يحسن استغلالها، وأضاع فرصة التقدم في الدقيقة 16.

وطالب غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 19، إثر سقوطه في منطقة الجزاء بعد التحام مع كليمان مدافع وولفرهامبتون، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.

وأعاق نيفيز لاعب وولفرهامبتون فرصة توغل غابرييل جيسوس لاعب السيتي داخل المنطقة، أملا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 27.

وأتيح عدد قليل من الفرص للاعبي وولفرهامبتون لكسر دفاعات مانشستر سيتي، لكن الخروج بالكرة من خط الوسط كان سيئا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون بس خطأ في الدقيقة (45+1)، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية والطرد في وجه اللاعب، بعد أقل من دقيقة لتعمده إهدار الوقت (منع تنفيذ الركلة الحرة التي تسببت في إنذاره).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل كانسيلو كرة عرضية باتجاه سترلينغ الذي سدد الكرة، لكن حارس وولفرهامبتون حولها إلى ركنية في الدقيقة 49.

وطالب سترلينغ بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 54، إثر سقوطه بعد التحام مع نوري، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، نظرَا لوجود لمسة يد على جواو موتينيو لاعب وولفرهامبتون، وانبرى لتنفيذها رحيم سترلينغ الذي نفذها بنجاح في الدقيقة 66.

وأهدر جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي فرصة إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 69، بغرابة شديدة، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن، لكنه سدد أعلى المرمى.

وتألق خوسيه حارس مرمى وولفرهامبتون في التصدي لتسديدة برناردو سيلفا مهاجم السيتي داخل المنطقة في الدقيقة 72، ويحرمه من الهدف الثاني.

وواصل حارس الذئاب تألقه بالتصدي لتسديدة أخرى من كيفن دي بروين في الدقيقة 80، وحولها إلى ركنية، وصلت الكرة إلى رودري الذي سدد كرة قوية تصدى لها أيضَا الحارس.

وكاد ماكس كيلمان مدافع وولفرهامبتون، أن يخطف هدف التعادل القاتل لفريقه في الدقيقة 92، إذ تلقى كرة عرضية، وسدد بالرأس كرة تصدى لها إيدرسون حارس السيتي، ليؤمن النقاط الثلاث للسيتيزنز.

بودكاست عرب 48

#مانشستر سيتي
#رحيم سترلينغ
#وولفرهامبتون
#الدوري الإنجليزي

سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز بيتي

سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز بيتي

سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز بيتي

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