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دوري أبطال أوروبا: لماذا ألغيت قرعة ميسي ضد كريستيانو؟

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 14:48

دوري أبطال أوروبا: لماذا ألغيت قرعة ميسي ضد كريستيانو؟
كأس ذات الأذنين (تويتر)
عرب ٤٨

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن سحب قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بسبب خطأ في الإجراءات.

ومن المقرر أن يتم سحب القرعة مجددا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

ونقلت قناة "بي إن سبورتس" إن القرعة شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكانت القرعة قد أوقعت الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

وتحدثت تقارير صحفية أيضا عن عدم وجود كرة مانشستر يونايتد، ضمن المنافسين المحتملين لأتلتيكو مدريد.

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#ليونيل ميسي
#كريستيانو رونالدو
#دوري أبطال أوروبا
#قرعة

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