دوري أبطال أوروبا: لماذا ألغيت قرعة ميسي ضد كريستيانو؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن سحب قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بسبب خطأ في الإجراءات.

ومن المقرر أن يتم سحب القرعة مجددا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

ونقلت قناة "بي إن سبورتس" إن القرعة شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكانت القرعة قد أوقعت الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

وتحدثت تقارير صحفية أيضا عن عدم وجود كرة مانشستر يونايتد، ضمن المنافسين المحتملين لأتلتيكو مدريد.