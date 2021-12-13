مباريات نارية في القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا

أسفرت القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، الإثنين، عن عدة مباريات ساخنة.

ويواجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان، فيما أوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة أتلتيكو مدريد، وليفربول في مواجهة إنتر ميلان.

وجاءت القرعة سهلة نسبيًا لبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وتشيلسي الذين يلتقون ريد بول سالزبورغ وسبورتينغ لشبونة وليل على الترتيب.

كما أفرزت القرعة مواجهتين متوازنتين، حيث يلعب فياريال أمام يوفنتوس، وبنفيكا أمام يوفنتوس.

ومن المقرر إقامة مباريات جولة الذهاب، أيام 15، 16، 22 و23 شباط/ فبراير 2022، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8، 9، 15 و16 آذار/ مارس من العام المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد قرر بشكل رسمي إعادة القرعة بسبب خطأ في الإجراءات.

وقال يويفا في بيان رسمي "بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة".

وأضاف "نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا".

وكانت القرعة قد شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".