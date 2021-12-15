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صفقة هالاند: ريال مدريد غير قلق من منافسة برشلونة

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 08:27

صفقة هالاند: ريال مدريد غير قلق من منافسة برشلونة
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني غير قلق بشأن اهتمام نظيره برشلونة بنجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

ووفقا لتقارير صحفية فإن رئيس الفريق الكاتالوني، خوان لابورتا، اجتمع مع وكيل اللاعبين، مينو رايولا، حول صفقة هالاند.

وحسب شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن ريال مدريد كان على علم بهذا الاجتماع، لكنه غير قلق بشأن خسارة الصفقة، لأن وضع برشلونة الاقتصادي لن يسمح له بإنفاق الكثير من الأموال.

وأشارت إلى أن عدم ضمان برشلونة، التواجد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سيمثل مصدر إزعاج كبير لهالاند الذي يتمتع بطموحات كبيرة.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد يعتقد أن أندية مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، تستطيع منافسته في صفقة هالاند التي قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو.

وذكرت أن مشروع برشلونة لا يغري هالاند، بعد فشل البارسا في الحفاظ على نجمه التاريخي ليونيل ميسي، رغم موافقة البرغوث على خفض راتبه إلى النصف.

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#ريال مدريد
#إيرلينغ هالاند
#برشلونة

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