ليفاندوفسكي على موعد مع رقم قياسيّ جديد في آخر مباريات العام

سيكون النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على موعد مع رقم قياسي جديد عندما يخوض فريقه بايرن ميونيخ، غدا الجمعة، ختام مبارياته للعام 2021 ضد فولفسبورغ الجريح، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويصل العملاق البافاري إلى ختام مثالي للعام بعد فوزه بمبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات، بينها على وصيفه بوروسيا دورتموند في الدوري وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، ليختتم المجموعة بالعلامة الكاملة في الصدارة.

وقال مدربه يوليان ناغلسمان: "لدينا مباراة واحدة متبقية قبل عيد الميلاد وسنحاول حصد النقاط الثلاث"، قبل العطلة الشتوية التي تمتد حتى السابع من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان بايرن، متصدر الدوري بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، اكتسح شتوتغارت 5-صفر في عقر داره الثلاثاء الماضي في المرحلة السابقة بثلاثية سيرج غنابري وثنائية لليفاندوفسكي ليرفع الأخير رصيده إلى 42 هدفًا في البوندسليغا خلال عام 2021، معادلا الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال عام واحد للاعب في الدوري الألماني المسجل باسم "المدفعجي" الراحل أسطورة بايرن غيرد مولر عام 1972.

ونظرًا لتاريخ "ليفا" ضد فولفسبورغ، تبدو آماله كبيرة في تحطيم هذا الرقم، إذ سجل 23 هدفًا في 15 مباراة ضده، وهو الرصيد الأعلى له ضد فريق واحد في الدوري الألماني. من بين تلك الأهداف، الخماسية التاريخية التي سجلها في غضون تسع دقائق بعد دخوله من مقاعد البدلاء ليقود فريقه للفوز 5-1 في أيلول/ سبتمبر 2015.

(أ ب)

وبعيدًا عن التاريخ، سيحاول ليفاندوفسكي أيضًا الاستفادة من الفورمة السيئة الراهنة لفولفسبورغ الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليتراجع إلى المركز الحادي عشر.

بعد أن عين فلوريان كوهفيلدت خلفًا للمدرب الهولندي المقال مارك فان بوميل في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، فاز فولفسبورغ بمبارياته الثلاث الأولى قبل أن يتراجع أداؤه ويجد الرجل الألماني نفسه تحت الضغط، لاسيما بعد الخسارة الأخيرة 3-2 على أرضه ضد كولن الثلاثاء.

كما يغيب عن صفوفه أفضل هدافيه لوكاس نميشا لإصابة في الكاحل، فيما يغيب عن بايرن الفرنسي كينغسلي كومان لمشكلة عضلية في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على شتوتغارت في مباراة بات خلالها النادي البافاري أول فريق في تاريخ الدوري يسجل 52 هدفًا بعد 16 مرحلة، متفوقًا على نفسه بالذات (50 هدفًا موسم 1976-1977).

ويدخل بايرن المواجهة بعد أن أوقعته قرعة دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا ضد سالزبورغ النمسوي، علمًا بأنه كان على الموعد مع مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني لولا إعادة القرعة لخطأ تقني.

وبعد عام من انتقاله من إسبانيول الإسباني، ستكون الفرصة سانحة أخيرًا أمام لاعب الوسط مارك روكا لإظهار قدراته.

ومع غياب يوزوا كيميش، ليون غوريتسكا، الفرنسي كورنتان توليسو والنمسوي مارسيل سابيتزر، منح ناغلسمان اللاعب الإسباني الذي لعب فقط 25 دقيقة في الدوري هذا الموسم، مشاركته الأولى كأساسي في البوندسليغا ضد شتوتغارت.

وأفاد روكا من هذه الفرصة وقدم أداء رائعًا، وحصل على إشادة فردية من مدربه في غرفة تبديل الملابس: "نادرًا ما أقوم بذلك ولكن مارك استحقها فعلا. أحب لاعبين مثله"، مضيفًا أن اللاعب أظهر أنه "كان من الخطأ الاستعانة به نادرًا".

وتابع: "أن يشارك ويقدم كل ما لديه بهذه الطريقة، قدم أداء رائعًا".

أما دورتموند الثاني يحل ضيفًا على هرتا برلين آملا في المحافظة على فارق الست نقاط مع الدخول الى العطلة الشتوية، في حال عدم تعثر بايرن.

وبفوزه أمس الأربعاء 3-صفر على غرويتر فورث متذيل الترتيب بثنائية النروجي إرلينغ هالاند، استعاد الفريق "الأصفر والاسود" توازنه بعد مباراتين من دون انتصار حيث خسر أمام بايرن ميونيخ 2-3 وتعادل أمام بوخوم 1-1 في المرحلتين السابقتين.

ورفع هالاند أهدافه إلى 13 هذا الموسم في الـ"بوندسليغا" في المركز الثالث في ترتيب الهدافين، متأخرًا بفارق خمسة أهداف عن ليفاندوفسكي وثلاثة عن التشيكي باتريك شيك نجم باير ليفركوزن الثالث المتخلف بست نقاط عن دورتموند والذي يحل على فرايبورغ الخامس في مباراة قوية، فيما يستضيف هوفنهايم الرابع بوروسيا مونشنغلادباخ الثالث عشر.

ولفولفسبورغ خمسة انتصارات في 55 مباراة ضد بايرن، مقابل 44 انتصارا للأخير و6 تعادلات، سجل خلالها بايرن 146 هدفًا مقابل 55 لفولفسبورغ.

ومضى ستة أعوام منذ آخر فوز لفولفسبورغ على بايرن في جميع المسابقات، منذ تفوقه عليه بركلات الترجيح ليحرز لقب الكأس السوبر الألمانية في 2015.

و33 هو عدد المباريات التي خاضها ليفاندوفسكي في الدوري في عام 2021 وسجل خلالها 42 هدفًا، فيما حقق مولر هذا الرقم في 34 مباراة في 1972.