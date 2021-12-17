صلاح يبدي استياءه من قرار مدرب ليفربول

أعرب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من قرار مدرب فريقه الألماني يورغن كلوب، في المباراة أمام نيوكاسل يونايتد أمس، الخميس، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري.

واستبدل كلوب النجم المصري بزميله روبرتو فيرمينو العائد من الإصابة، قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وعندما علم صلاح باستبداله، هز رأسه وبدا غاضبا، قبل أن يتدارك الموقف ويصفق للمشجعين ثم صافح كلوب لحظة خروجه من الملعب.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني في اللقاء، فرفع رصيده إلى 15 هدفا، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليغ" خلال الموسم الجاري.

يذكر أن صلاح عادل خلال لقاء اليوم الرقم القياسي لنجم ليستر سيتي جيمي فاردي، لعدد المباريات المتتالية (15) التي يسهم فيها لاعب واحد بتسجيل الأهداف في البريميرليغ.