مدرب ريال مدريد: برشلونة ليس المنافس المباشر

تطرق مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، إلى ما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال أوروبا وما شهدته من فوضى، وذلك عشية مباراة فريقه أمام قادش المقررة غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الليغا.

وذكر أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة "الخطأ في قرعة دوري الأبطال؟ ما حدث كان مؤسفًا، لكننا سنفكر في القرعة لاحقًا.. سيكون اللقاء صعبًا أمام باريس سان جيرمان، لكن اللعب ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا سيكون مثيرًا".

وأضاف "اختبار مودريش جاء سلبيًا، لكنه يعاني من الإرهاق وحرارته مرتفعة قليلًا، لذا لن يتواجد غدًا.. ولا أعلم ما إذا كان سيلعب يوم الأربعاء، علينا أن ننتظر ونعرف ماذا تقول البروتوكولات، لأن هذا الأمر غير واضح حاليا".

وتابع "سيلعب هازارد من البداية غدًا، سيحصل على الدقائق وسيظهر جودته ورغبته.. لا تعود مشاركته إلى وجود إصابات، بل لأنه يتدرب بشكل جيد ويستحق أن يلعب".

وواصل "كريم بنزيمة في حالة جيدة جدًا.. لقد تدرب مع الفريق اليوم، وبالتأكيد سيلعب غدًا".

وعما إذا كان برشلونة هو المنافس المباشر لريال مدريد في الليغا، قال "ليس المنافس المباشر، لأن هناك فرقًا أخرى تتفوق عليهم في الترتيب مثل إشبيلية وأتلتيكو، لكن البارسا لديه القدرة على القتال حتى النهاية.. ولو كنت مدربهم، لقلت الشيء نفسه".