ليفربول وتوتنهام يفترقان بالتعادل

افترق فريقا توتنهام هوتسبير وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا توتنهام كل من اللاعبين هاري كين وهيونغ مين سون، في المقابل سجل هدفي ليفربول اللاعبين دييغو جوتا وأندي روبرتسون.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 41 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد توتنهام 26 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لليفربول في الدقيقة الأولى، بعدما أرسل أرنولد عرضية قابلها روبرتسون برأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتبعه ميلنر بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في يد لوريس.

وواصل ليفربول شن غاراته المبكرة، بتسديدة قوية من أرنولد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11، تألق لوريس في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 13 بعدما مرر ندومبلي بينية لكين داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة أرضية سكنت شباك أليسون.

وكاد السبيرز أن يضيف الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 16، من هجمة مرتدة انطلق من خلالها كين في الجانب الأيمن، مرسلًا عرضية لسون الخالي من الرقابة داخل المنطقة، الذي سدد بدوره كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأتى الرد من ليفربول في الدقيقة 23، بتسديدة أرضية من كيتا من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها لوريس إلى ركلة ركنية.

واستمر بحث ليفربول عن تسجيل التعادل، بعدما ارتقى ماني لعرضية من روبرتسون، مسددًا رأسية قوية مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 29.

وأهدر توتنهام فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 30، وذلك من هجمة سريعة انطلق من خلالها سون في الجانب الأيمن، ممررًا الكرة إلى ديلي الخالي من الرقابة داخل المنطقة، والذي سدد بدوره كرة مباشرة لمست أصابع أليسون وخرجت إلى ركلة ركنية.

ونجح ليفربول في تعديل النتيجة في الدقيقة 35، بعدما ارتقى جوتا لعرضية من روبرتسون، مسددًا رأسية متقنة سكنت شباك لوريس.

وكاد الريدز أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعدما تابع أرنولد عرضية من ماني مسددًا كرة قوية على الطائر، تألق لوريس في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، بعدما ارتقى جوتا لعرضية من أرنولد مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم في الدقيقة 48.

وأهدر توتنهام فرصة محققة في الدقيقة 55، بعدما انفرد ديلي بأليسون، وفضل بعدها التمرير إلى كين إلى جواره والذي سدد كرة تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.

وواصل السبيرز إهدار الفرص السهلة، بعدما تمهدت الكرة أمام كين الخالي من الرقابة داخل منطقة ال6 ياردة في الدقيقة 57، مسددًا رأسية ذهبت بغرابة أعلى العارضة.

وتمكن ليفربول من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدما أرسل أرنولد عرضية تجاه روبرتسون داخل منطقة الـ6 ياردة، الذي سدد بدوره رأسية سكنت الشباك.

ونجح توتنهام في معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 74، بعدما تلقى سون بينية أخطأ أليسون في إبعادها، لتتمهد الكرة أمام سون الذي سجل الكرة بسهولة في الشباك الخالية من حارسها.

وازدادت معاناة ليفربول في الدقيقة 77، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روبرتسون عقب تدخله العنيف على رويال، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

ولم يستثمر توتنهام النقص العددي في حصد النقاط الثلاثة، على الرغم من المشكلات الدفاعية في فريق ليفربول، لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2).