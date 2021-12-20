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توتنهام هوتسبير يباغت محمد صلاح!

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 09:24

توتنهام هوتسبير يباغت محمد صلاح!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

باغت توتنهام هوتسبير نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد افتراق الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لأرقام "سكواكا"، فإن صلاح أهدر للمرة الأولى التسجيل أو صناعة الأهداف خلال آخر 16 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كانت البداية بالتسجيل أمام تشيلسي في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأحرز ليفربول 50 هدفا في 18 مباراة خاضها في البريمييرليغ هذا الموسم، وهو أقل عدد من المباريات يحتاج إليه الريدز منذ بداية موسم في الدوري الإنجليزي، للوصول إلغ هذا الرقم التهديفي، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

على جانب آخر سيتواجد مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب البريمييرليج يوم الكريسماس، للمرة الثالثة في تاريخه وذلك بعد موسمي 2011-2012 و2017-2018، ونجح خلال الموسمين في التتويج باللقب.

يذكر أن ليفربول بعد تعادل الأمس يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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#توتنهام هوتسبير
#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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